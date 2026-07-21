SON DAKİKA... CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı: Rüşvet alma ve irtikap suçlaması

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Şüpheli Bulut'un, yarın savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

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