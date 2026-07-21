SON DAKİKA… Özgür Özel'den CHP kürsüsünde istifa mesajı: Her son bir başlangıçtır!
SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığa döndüğü CHP'de Özgür Özel son kez CHP kürsüsüne çıktı. "Her son bir başlangıçtır" diyerek istifa mesajı veren Özgür Özel "Her son bir başlangıçtır. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" ifadesini kullandı.
SON DAKİKA… Mutlak butlan kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi'nde derinleşen kriz sonrası beklenen bölünme yaşandı!
Genel başkan olarak partiye geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel tarafları arasında soğuk savaş başladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel destekçisi il ve ilçe başkanlarını birer birer görevden alırken, Yargıtay mutlak butlan kararını adli tatil sonrasına bıraktı.
ÖZGÜR ÖZEL SON KEZ CHP KÜRSÜSÜNDE!
Mutlak butlan kararı sonrası her fırsatta "Yeni bir yol bulacağız" mesajı veren Özgür Özel, bugün son kez CHP kürsüsüne çıktı. "Her son bir başlangıçtır. Kürsüye vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım" diyerek istifa mesajını paylaştı.