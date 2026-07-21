TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu girişte karşılarken görüşme sonrası herhangi bir açıklama olmadı.