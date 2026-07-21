TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Meclis'deki makamında ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!
İHA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. CHP'li bazı milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu girişte karşılarken görüşme sonrası herhangi bir açıklama olmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

Numan Kurtulmuş, bugün ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, sonrasında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı, ardından Yeni Yol grubunu ziyaret etmişti.

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