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  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Görüşme sona erdi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret: Görüşme sona erdi

SON DAKİKA... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti temaslarına başladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptı. Yaklaşık 1 saat sürek kritik görüşmenin sona erdiği açıklandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ziyaret: Görüşme sona erdi
İHA

SON DAKİKA... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat sürek kritik görüşme sona erdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesi başladı | Video

İLK ZİYARET MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'YE

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında siyasi parti temaslarına başladı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, ilk ziyaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptı. 1 saat süren kritik görüşme sona ererken Numan Kurtulmuş'un DEM Parti heyetiyle de bir araya geleceği ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'de kabul edeceği açıklandı.

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