Terörsüz Türkiye’de hedef tam uzlaşma
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" kapsamında çıkarılacak çerçeve yasa için partileri ziyaret edecek.
Kurtulmuş, düzenlemenin en geniş uzlaşıyla hazırlanıp yasalaşması için ilk ziyaretini bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacak. Kurtulmuş, görüşmede Bahçeli'nin çerçeve yasaya ilişkin görüşlerini dinleyecek.
TBMM Başkanı'nın ikinci adresi ise DEM Parti olacak. Kurtulmuş saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Kurtulmuş yarın da AK Parti grubunu ziyaret edecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile çerçeve yasa masaya yatırılacak. Bu görüşmelerden sonra TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna paralel olarak hazırlanacak metnin netleşmesi hedefleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye Basın Federasyonu'nda yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" kapsamında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden tamamlanabileceğini, gerekmesi halinde de Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini söyledi.
Usta, hedefin PKK'nın tamamen silah bırakması, Kandil'in etkisiz hale getirilmesi ve terör örgütünün yeniden yapılanmasının önlenmesi olduğunu belirtti. Genel af beklentilerine ilişkin ise devletin kendisine karşı işlenen bazı suçları affedebileceğini kaydeden Usta, ancak kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur haklarının gözetileceğini ifade etti.
Kurtulmuş, düzenlemenin en geniş uzlaşıyla hazırlanıp yasalaşması için ilk ziyaretini bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacak. Kurtulmuş, görüşmede Bahçeli'nin çerçeve yasaya ilişkin görüşlerini dinleyecek.
TBMM Başkanı'nın ikinci adresi ise DEM Parti olacak. Kurtulmuş saat 16.00'da da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.
Kurtulmuş yarın da AK Parti grubunu ziyaret edecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet ile çerçeve yasa masaya yatırılacak. Bu görüşmelerden sonra TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporuna paralel olarak hazırlanacak metnin netleşmesi hedefleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise Türkiye Basın Federasyonu'nda yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye" kapsamında ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin TBMM tatile girmeden tamamlanabileceğini, gerekmesi halinde de Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini söyledi.
Usta, hedefin PKK'nın tamamen silah bırakması, Kandil'in etkisiz hale getirilmesi ve terör örgütünün yeniden yapılanmasının önlenmesi olduğunu belirtti. Genel af beklentilerine ilişkin ise devletin kendisine karşı işlenen bazı suçları affedebileceğini kaydeden Usta, ancak kişilere karşı işlenen suçlarda mağdur haklarının gözetileceğini ifade etti.