Türkiye ve KKTC’nin yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da düzenlenen tören öncesinde dünyaya önemli mesajlar verdi:

Uluslararası toplum Kıbrıs Türkü'nün Rumlar kadar bu toprakların sahibi olduğunu artık kabul etmelidir. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün yolu, iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinden geçmektedir. KKTC, uluslararası toplum tarafından egemen bir devlet olarak tanınmalıdır.

Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmayacak. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda KKTC'nin de yüzyılı olacak.

YOK HÜKMÜNDE SAYIYORUZ

Kıbrıs'ı yeni askerî oluşumların parçası haline getirmek isteyen çevrelerin faaliyetlerini dikkatle takip ediyoruz. Rum lobisinin Avrupa kurumlarını istismar ederek yürüttüğü dezenformasyon girişimlerini de kınıyor, yok hükmünde sayıyoruz.

Doğu Akdeniz'de kurulan ittifaklar ve tarihi gerçekleri ters yüz etmeye yönelik dezenformasyon girişimleri üzerinden gerçekleştirebileceklerini sananlar büyük bir yanılgı içindedir

Nasıl ki su ihtiyacını Asrın Projesi ile karşıladıysak; KKTC'ye temiz ve istikrarlı bir enerji kaynağı olarak doğalgaz imkânı sağlamaktan, sağlığa, eğitime, ulaştırmaya kalkınma mücadelemizi sürdüreceğiz.

AVRUPA'DAN KARALAMA YARIŞI

Yunanistan ve GKRY'nin etkisiyle Avrupa Birliği kurumları, Kıbrıs meselesi konusundaki tümüyle yanlı yaklaşımını son dönemde perçinleyerek devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Ortak Anlayış" belgesinde Kıbrıs konusunda asılsız ve mesnetsiz ifadelere yer verdi. Avrupa Komisyonu da yeniden Bir "Kıbrıs Özel Temsilcisi" atayarak tarafgir yaklaşımını sürdürme kararını gözler önüne serdi.