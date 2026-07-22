12 ilde organize suç örgütlerine darbe 74 kişi tutuklandı

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 127 şüpheliden 74'ü tutuklandı.

9 MİLYAR LİRALIK HESAP HAREKETLİLİĞİ: MASAK tarafından yapılan incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira tutarında hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilerin Kocaeli'nde "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, Ankara ve Balıkesir'de organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları, Tekirdağ'da yasa dışı bahis oynattıkları, Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları, Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir'de ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör