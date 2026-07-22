81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi: 355 düzensiz göçmen yakalandı!
İçişleri Bakanlığı, 81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 3'ü yabancı uyruklu 25 organizatör ile 355 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Göç İdaresi, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 26 bin 236 personel, 8 bin 785 ekibin katıldığı denetimlerde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatör gözaltına alındı.
355 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Ayrıca 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışma kapsamında; 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 142 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.
81 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerimizde;— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 22, 2026
-3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü,
-427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı.️
Göç İdaresi… pic.twitter.com/IqhPN06zM3