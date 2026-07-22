81 ilde göçmen kaçakçılığı denetimi: 355 düzensiz göçmen yakalandı!

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Göç İdaresi, emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinden 26 bin 236 personel, 8 bin 785 ekibin katıldığı denetimlerde; 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 25 organizatör gözaltına alındı.

355 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Ayrıca 427 bin 968 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde 355 düzensiz göçmen yakalandı. Çalışma kapsamında; 3 bin 795 metruk bina, 7 bin 447 umuma açık yer, 449 terminal ve 2 bin 451 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 142 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.