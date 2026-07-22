Ahbap soygununda pişkin itiraf: Çalmadım borç aldım

Asrın felaketinde kamu kurumlarını itibarsızlaştırıp AHBAP Derneği'nde toplanan yardımlarla kumar ve bahis oynayıp milyarlık vurgun yapan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından kumar bağımlılığını ile kurucusu olduğu Ahbap Derneği'nden yaptığı vurgunu itiraf etti. Dernekten 50 milyonluk altın ve arazi teminatı aldığını belirterek buna da usulsüz işlem kılıfı uyduran Levent, yurtdışına kaçma girişimini, cep telefonlarını kapatmasını perdeleyip "Derneğe 140 milyon ödeyecektim, ödeyemeden yakalandım" iddiasında bulundu. Asrın felaketinde milletin en hassas duygularını istismar eden, "Türkiye'nin en güvenilir ismi" maskesi altında milyarlarca liralık dev bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağı kuran Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, tutuklu bulunduğu cezaevinden gönderdiği mektupla yaptığı vurgunu anlattı.

Kumar tutkusunun kendisini bir kısır döngüye soktuğunu vurgulayan Levent, borçlarını kapatabilmek adına insanlardan yüksek faiz ve vaatlerle borç aldığını belirtti. Levent, "Kumar çok kötü bir hastalıktır. Ünüme, hırsıma ve zaaflarıma yenildim. 35 milyon lira borç 6 ayda 250 milyon olur mu? Oluyor... İnsanlardan borç almak adına 2-3 katını teklif eden biriyim" dedi. Ahbap Derneği parasını zimmete geçirdiği iddialarına da yanıt veren Levent, dernek bünyesinde usule uygun olmayan işlemler yaptığını doğruladı ancak buna hırsızlık değil de usulsüz borçlanma kılıfı uydurdu. Bakanlık denetimi öncesinde oluşan açığı kapatmayı planladığını öne süren Levent, "oradan al buraya ver" mantığıyla hareket ettiğini ve dernek üzerinden aldığı milyonlarını anlattı. Dernek bünyesinde 50 milyon lira karşılığında altın alımı ve bir arazi teminatı olduğunu itiraf eden Levent, bunları denetim gelmeden yerine koymayı hedeflediğini öne sürdü.





TELEFONU KAPATTI, KAÇMAYA ÇALIŞTI 'BİLMİYORDUM' DEDİ

Yurtdışına çıkmak için gittiği havalimanında hakkında yurtdışı yasağı bulunduğunu öğrenen daha sonra da 4 cep telefonunu kapatıp kaçarken Bursa'da yakalanan Levent, cezaevinden yazdığı mektubunda bunlara hiç değinmedi. Levent, derneğe olan borçlarını ödemek için 10 Temmuz Cuma günü harekete geçtiğini, Çerkezköy'de 150 milyon lira değerindeki 20 adet konutun devri ve banka hesabına aktarılan 140 milyon TL ile tüm eksikliği kapatacağını öne sürerek operasyonun zamanlamasına tepki göstermekle kaldı.





GAYRİMENKUL ALIMI ÜZERİNDEN PARA AKLAMA ŞÜPHESİ

Haluk Levent AHBAP vurgununu görmezden gelip sözde gayrimenkul satışı üzerinden dolandırıcılıktan tutuklandığını öne sürdü. Hüseyin Başaran'dan değeri 22 milyon dolar olan taşınmazı 60 milyon dolara aldığını itiraf eden Levent neden taşınmazları 3 katına aldığını anlatmadı.





ÜNLÜ DOLANDIRICI RAKİ'NİN YÖNTEMİYLE MİLYONLUK VURGUN

İstanbul Fatih'te Ermenistan vatandaşı Tigran P., peruk, gözlük, top sakal ve boyalı kaşlarla kılık değiştirerek bir pasajda çantacı dükkânı açtı. Çevredeki esnafla kurduğu güven ortamı sayesinde altın alışverişi yapmaya başlayan Tigran P. bir süre sonra 1980'lerin meşhur dolandırıcısı "Raki" lakaplı Güney Zobu'nun "Kunduzi" yöntemiyle piyasada vurgun yaptı.

Tigran P. kuryelerin getirdiği altınları kasasına koydu. Kuryelere "Siz oturun, ben parayı çekip geleyim" dedikten sonra suç ortağı Henrik S. (36) ile birlikte ortadan kayboldu. Tigran'ın gelmemesi üzerine şüphelenen kuryeler kasanın arkasının delik olduğu, deliğin de dükkanın arkasındaki koridora açıldığını gördü.

300 bin dolarlık 14 ayarlık 4 kilo altın çalan 2 şüpheli deniz kıyısında piknik yaparken yakalandı.Kaçısın arkasından sahte kılığından kurtulan Tigran P. yakalandığında farklı görünse de olay sırasında giydiği tişörtten ve alnındaki yara izinden yakayı ele verdi.YunusEmre KAVAK/ SABAH

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör