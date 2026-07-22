Ahmet Minguzzi’nin annesinden CHP’ye isyan: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz

Ahmet Minguzzi’nin annesinden CHP’ye isyan: Unutmayacağız, affetmeyeceğiz

TBMM Adalet Komisyonu'nda Çocuk Koruma Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün düzenlemeye ilişkin "Aceleniz ne?" sözleri tartışmaya neden oldu. Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in bir videosunu paylaşarak CHP'nin tutumuna tepki gösterdi. Minguzzi, çocuk katillerine yönelik af ve indirimlere karşı olduklarını belirterek, adalet sürecinin engellenmemesi çağrısında bulundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı ise çocukların organize suç yapıları tarafından kullanılmasının önlenmesinin devletin görevi olduğunu, düzenlemelerde gecikmenin çocukların aleyhine

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ÖZGÜR ÖZEL #TBMM

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