AK Parti Gençlik Kollarından tercih dönemindeki üniversite adaylarına rehberlik desteği

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, üniversite adaylarının tercih dönemini daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmelerine ve yeni eğitim hayatlarına daha güvenle başlamalarına destek olmak için "ÜniAK'lı Seni Arasın" sloganıyla bir rehberlik çalışması hayata geçirildi.

Çalışma kapsamında, başvuru formunu dolduran aday öğrenciler tercih etmeyi düşündükleri üniversite ve bölümlerde eğitim gören, AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Başkanlığının koordinasyonunda görev alan ÜniAK mensubu öğrenciler tarafından aranarak merak ettikleri tüm sorulara cevap bulabilecek.

Böylece adaylar, üniversitelerin akademik yapısından kampüs yaşamına, şehir deneyiminden sosyal ve kültürel imkanlara kadar merak ettikleri tüm sorulara, o üniversitede eğitim gören öğrencilerden doğrudan yanıt alabilecek.

Aday öğrenciler başvuru formuna, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığının resmi hesapları üzerinden ulaşabilecek.