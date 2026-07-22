Başkan Erdoğan’dan anlamlı mektup: Kıyamete kadar beraberiz

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'ndeki dağınık ve düzenli kamplarda yaşayan ailelere ulaştırılmak üzere 30 TIR'la 30 bin adet gıda kolisi gönderiyor. AFAD işbirliği halinde sürdürülen sevkiyat programı kapsamında 2 bin gıda kolisi, Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına ulaştırılmak üzere yola çıktı. Temmuz sonuna kadar 10 bin gıda kolisinin Kilis Çobanbey AFAD depolarına, 18 bin kolisinin ise Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü depolarına teslim edilmesi planlanıyor. Un, salça, ayçiçek yağı, kuru fasulye, makarna, kırmızı mercimek, şehriye, pirinç, tahin helva, kuru üzüm gibi uzun süreli dayanıklılığa sahip temel gıda ürünlerinden oluşan gıda kolisi sevkiyatlarının ay sonunda tamamlanacağı öngörülüyor. Gıda kolilerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı, dayanışma ve destek mesajları içeren Arapça bir mektup da yer alıyor. İşte o mektuptan alıntılar:

Aziz Suriyeli kardeşlerim, Türkiye ve Türk Milleti, dün olduğu gibi bugün de, yarın da yanınızda.

Siz, tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz ve tırnağınızla mücadele ederek Suriye'de yeni bir başlangıç yaptınız. Devrimden sonra ülkenizin toparlanması, birlik ve beraberlik içinde yeniden ayağa kalkması, dünyaya entegrasyonu yolunda kısa sürede ciddi mesafe aldınız.

Bu güzel ilerlemeyi Türkiye olarak hep destekledik. Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz bin yıldır buradayız, beraberiz, komşuyuz. İnşallah kıyamete kadar da burada olacağız, birlikte yaşayacağız.

Suriye'yi oluşturan tüm kesimlerin yarınlarına güvenle bakabilmesi ancak ortak tarih ve ortak gelecek tasavvuruyla mümkündür.

Komşunuz ve kardeşiniz olarak hürriyet ve adalet mücadelenizde nasıl sizi yalnız bırakmadıysak, kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz.

Gönül gönüle verecek, zorlukların, sıkıntıların, engellerin üstesinden Allah'ın yardımıyla birlikte geleceğiz. Geleceğin mutlu, müreffeh ve barış dolu Suriye'sini yine birlikte inşa edeceğiz.





GAZZE HALKININ SEVİNCİ ÇOK DEĞERLİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, görüşmede İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki zaferinden dolayı Sanchez'i tebrik etti. Gazze'de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Erdoğan, İspanya'nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti. Erdoğan, Sanchez'i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sanchez'i yeniden Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti. Bu arada Erdoğan dün Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics ile telefonda görüştü. Muhammed UZUN/SABA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör