Cambridge’de cami ziyaret eden Kral 3. Charles’a Türkiye daveti

İngiltere'nin Cambridge kentinde Türkiye'nin desteğiyle inşa edilen Cambridge Merkez Camisi'nin önceki gün İngiltere Kralı 3. Charles tarafından ziyaret edilmesinin yankıları sürüyor. 3. Charles, "Avrupa'nın ilk çevre dostu camisi" olarak nitelendirilen Cambridge Merkez Camisi'ni ziyaretinde caminin imamları, mütevelli üyeleri ve Cambridge'deki Müslüman toplumunun üyeleriyle görüştü. Ziyarette, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Zeynep Coşkun Koç ve Prof. Dr. Selim Argun ile 19 yaşında Müslüman olan İngiliz araştırmacı ve yazar Abdülhakim Murad'ın yanı sıra çok sayıda davetli de yer aldı.

Cambridge Cami Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zeynep Coşkun Koç, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kral Charles'a hitaben kaleme aldığı mektubun da takdim edildiğini aktaran Koç, mektupta Erdoğan'ın, İslamofobi ve ırkçılığın arttığı bir dönemde Kral'ın cami ziyaretini kıymetli bulduğunu belirttiğini kaydetti. Koç, "Kral da Cumhurbaşkanından böyle bir mektup almaktan çok memnun oldu. Cumhurbaşkanımızın kendisine bir daveti oldu. Bunu da ilettik. O da çok sevindi ve 'Ben zaten Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum' dedi." şeklinde konuştu. Kral Charles'ın ziyaretten ayrılırken caminin mimarisinden ve çevre dostu özelliklerinden çok etkilendiğini söylediğini dile getiren Koç, Kral'ın bizzat cami olarak inşa edilen bu yapıda ibadet edilmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti. Koç, "Türkiye'nin desteği olmasa bu caminin yapılamayacağının herkes çok farkında. Bunu duymak çok güzel. Bu da Sayın Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan önderliğindeki vizyonu gösteriyor." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör