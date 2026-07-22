Çavuş’ 6.5 milyon TL’lik para transferini açıklayamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Aralarında Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur ile eski TÜRMOB Başkanı CHP'li Emre Kartaloğlu'nun da bulunduğu 9 şüpheli, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı. Deprem döneminde Ahbap Derneği ile ortak çalışmalar yürüten ve kamu kurumlarına yönelik algı operasyonlarının öncülerinden olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur, sorgudaki tutumuyla dikkat çekti. Uğur'un şirket hesabına 1 Kasım 2024 tarihinde nakit olarak yatırılan 6,5 milyon lirayla ilgili iddialar soruşturmanın odak noktasına yerleşti. Uğur, söz konusu parayı ev kredisi, tadilat, çalışan maaşları ve vergi borçlarını ödemek amacıyla bir "aile dostundan" aldığını öne sürdü. Ancak parayı transfer eden kişinin kimliğini açıklamaktan kaçındı. Savcılık, gizemini koruyan bu ismi ve kaynağı tespit etmek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.

KAÇMA ŞÜPHESİ VE KUVVETLİ DELİLLER: Mahkeme; şüpheli ifadeleri, banka hesap hareketleri, TÜRMOB raporları ve kolluk evrakını dikkate alarak kuvvetli suç şüphesinin varlığına hükmetti. Delillerin henüz tam toplanmamış olması ve ceza üst sınırları göz önünde bulundurularak, Uğur ve diğer 8 şüpheli hakkında kaçma şüphesiyle tutuklama kararı verildi.

AĞIR İDDİALAR: "BAHİS VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR": Soruşturma dosyasında dernek kaynaklarının kullanımıyla ilgili çarpıcı iddialar da yer aldı: Şüpheli Muharrem Karataş'ın avukatı Önder İbrahim Yıldırım, toplanan yardımların bir kısmının Ahbap çalışanları üzerinden bahis oyunlarında kullanıldığını söyledi ve asli failin Haluk Levent olduğuna dikkat çekerek, "Burada fail Haluk Levent, yardım eden ise Ahbap çalışanlarıdır. Örneğin Alper Çelik'tir" dedi.





EMRE KARTALOĞLU

DENETİM RAPORU YÜZEYSELDİ

Denetim ekibinde yer alan mali müşavirler, eski TÜRMOB başkanı Emre Kartaloğlu ve TÜRMOB üyeleri ise savunmalarında, hazırlanan raporların yüzeysel olduğunu ve "aklama" niteliği taşımadığını belirterek, Ahbap yönetiminin bu sınırlı raporları kamuoyunu yanıltmak amacıyla kullandığını öne sürdüler. Dosyadaki kilit isim Oğuzhan Uğur ve diğer şüphelilerin cezaevi süreci başlarken, savcılığın finansal trafiğe ilişkin detaylı incelemesi sürüyor.





FATİH EKE



ALACAĞA KARŞI OKUL YALANI

Tutuklanan iş insanı Fatih Eke, Haluk Levent'ten 1,5 milyon dolar alacağı olduğunu, buna karşılık kendisine Samandağ'da okul yaptırma teklifinde bulunulduğunu ancak sözlerin tutulmadığını belirtti. Muhasebe çalışanı Suzan Düşküner Mintaş, imza yetkisinin bulunmadığını, yalnızca Haluk Levent'ten gelen talimatları yerine getirdiğini söyledi. Eski sayman Hüseyin Küçük'ün avukatı ise Levent'in kötü alışkanlıkları nedeniyle dernek parasına dokunduğunu ve borçlanmaya gittiğini iddia etti

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör