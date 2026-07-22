CHP'de arınma sürüyor: 4 il teşkilatı daha feshedildi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden aldı. Düzenlenen MYK sonrası parti sözcü Müslüm Sarı 4 il başkanının daha görevden alındığını açıklarken, 5 il teşkilatına da yeni başkanlar atandı.

CHP’de arınma sürüyor: 4 il teşkilatı daha feshedildi!

CHP'de parti içinde arınma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda daha önce görevden alımlar ve yeni atamalar gerçekleşti. Son olarak Düzenlenen MYK sonrası parti sözcüsü Sarı 4 il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.

CHP’de arınma sürüyor: 4 il teşkilatı daha feshedildi!

GÖREVDEN ALINANLAR

CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman, ve Çankırı ile başkanları görevden alındı.

ATAMALAR

Eskişehir Karaman Sivas Uşak ve Kırşehir il başkanlıklarına ise atamalar yapıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CHP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!