CHP'de arınma sürüyor: 4 il teşkilatı daha feshedildi!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 il başkanını daha görevden aldı. Düzenlenen MYK sonrası parti sözcü Müslüm Sarı 4 il başkanının daha görevden alındığını açıklarken, 5 il teşkilatına da yeni başkanlar atandı.
CHP'de parti içinde arınma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda daha önce görevden alımlar ve yeni atamalar gerçekleşti. Son olarak Düzenlenen MYK sonrası parti sözcüsü Sarı 4 il teşkilatının feshedildiğini açıkladı.
GÖREVDEN ALINANLAR
CHP'de Kütahya, Uşak, Karaman, ve Çankırı ile başkanları görevden alındı.
ATAMALAR
Eskişehir Karaman Sivas Uşak ve Kırşehir il başkanlıklarına ise atamalar yapıldı.
Ayrıntılar Geliyor...