CHP'li Doruk Bulut tutuklandı!
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı.
Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
21.5 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI!
Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre, Silivri Belediyesi'nde görevli organizasyonun kamu kaynaklarını nasıl heba ettiği de gözler önüne serildi. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki kıymetli bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu tam 21.522.717,40 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı belgelendi. Ayrıca belediyeye personel alımı, işletme devir ve kiralama işlemleri, imar ve ruhsat verilmesi, mühürlerin usulsüz kaldırılması, kaçak yapılara göz yumulması ve belediye taşınmaz satış süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yapıldığı saptandı.
BELEDİYE BAŞKANI BALCIOĞLU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
15 Haziran 2026'da tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştı.