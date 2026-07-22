CHP’li Doruk Bulut tutuklandı!

21.5 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI!

Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre, Silivri Belediyesi'nde görevli organizasyonun kamu kaynaklarını nasıl heba ettiği de gözler önüne serildi. Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki kıymetli bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu tam 21.522.717,40 TL tutarında kamu zararına yol açıldığı belgelendi. Ayrıca belediyeye personel alımı, işletme devir ve kiralama işlemleri, imar ve ruhsat verilmesi, mühürlerin usulsüz kaldırılması, kaçak yapılara göz yumulması ve belediye taşınmaz satış süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yapıldığı saptandı.