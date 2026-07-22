CHP’li Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi. Şüpheli savcılıkta ifade vermeye başladı.

CHP’li Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi
İHA

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

CHP’li Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut adliyeye sevk edildi


CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI ADLİYEDE

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, geçtiğimiz günlerde evinde gözaltına alınmış, ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Şüpheli Bulut, savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Başsavcılık tarafından konuya ilişkin soruşturma devam ederken, şüpheli Bulut'un savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.

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