Geçici koruma altındaki Suriyelilerin gönüllü geri dönüşü için bilgilendirme broşürü hazırlandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Gönüllü Geri Dönüş Usulleri Hakkında Bilgilendirme" başlıklı broşürde, gönüllü geri dönüş kararı alanların randevu aşamasından Türkiye'den çıkışlarına kadar takip etmesi gereken işlemlere yer verildi.

Broşürün kapağında, çalışmanın Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Suriye'ye Gönüllü, Güvenli, Onurlu ve Düzenli Geri Dönüşler İçin Ulusal Mekanizmaların Güçlendirilmesi" projesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı ile UNHCR işbirliğinde yürütüldüğü bilgisi yer aldı.

Broşürdeki bilgilere göre, gönüllü geri dönüş işlemleri için Göç İdaresi Başkanlığının internet sitesinden randevu alınması, başvuru sahibinin geçici koruma kimlik belgesiyle kayıtlı olduğu ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor.

Aile üyeleriyle dönülecekse randevu gününde tüm aile fertlerinin kimlikleriyle İl Göç İdaresi Müdürlüğünde hazır bulunması isteniyor.

GERİ DÖNÜŞ KARARININ GÖNÜLLÜ OLDUĞU TEYİT EDİLECEK

İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki görüşmede başvuru sahipleri ile aile üyelerinin biyometrik verileri alınarak gerekli kontroller yapılacak.

Kişisel durum ile aile yapısına göre gönüllü geri dönüş sırasında sağlanabilecek destekler hakkında bilgilendirme yapılırken, geri dönüş kararının gönüllü olduğunun teyit edilmesi amacıyla başvuru sahipleri ve aile üyeleriyle görüşülecek.

Türkçe ve Arapça hazırlanan "Gönüllü Geri Dönüş Formu"nun 18 yaşından büyük aile üyelerince ayrı ayrı imzalanması istenecek. Formun imzalanmasıyla kişilerin ülkelerine kendi istekleriyle dönmeyi kabul ettiği kayıt altına alınacak.

İmzalanan formun bir nüshası başvuru sahibine verilecek ve çıkış sırasında sınır kapısında ibraz edilecek. İşlemlerin ardından, tercih edilen sınır kapısına seyahat edilebilmesi için 15 gün geçerli yol izin belgesi düzenlenecek.

DESTEKLER BAŞVURU SAHİBİNİN DURUMUNA GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK

Gönüllü geri dönüş görüşmesi sırasında belirlenen kriterleri karşılayanlar, geri dönüş sürecini desteklemek amacıyla nakdi yardım ile ihtiyaç duyabilecekleri ücretsiz hukuki danışmanlık ve adli yardım hizmetleri hakkında bilgilendirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, nakdi yardımdan yararlanacak kişilerin belirlenmesinde Sosyal Uyum Yardımı (SUY) veya Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı'ndan (T-SUY) faydalanma durumu da dikkate alınacak.

Uygulamanın kriterlerinin ve kapsamının illere göre değişiklik gösterebileceği, şartları karşılayanlara kişi başına ortalama 275 avro nakdi yardım sağlanacağı öğrenildi.

Söz konusu desteğin kasım ayından itibaren uygulanmaya başladığı, nihai değerlendirme ve bilgilendirmenin ise İl Göç İdaresi müdürlüklerince yapıldığı belirtildi.

SINIR KAPISINA DOĞRUDAN GİDİLMEMESİ TAVSİYE EDİLDİ

İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından, yol izin belgesinin geçerlilik süresi içinde çıkış yapılacak sınır kapısına gidilmesi gerekiyor.

Sınır kapısında başvuru sahipleri ile aile üyelerinin bilgileri, gönüllü geri dönüş formu ve diğer belgeleri kontrol edilecek. Broşürde, gerekli işlemler tamamlanmadan doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde eksik belge veya bilgi nedeniyle çıkışın gecikebileceği ya da mümkün olmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Uçakla çıkış yapacaklar, uçuş tarihinden önce kayıtlı oldukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemlerini tamamlayabilecek.

İşlemlerin uçuş günü havalimanında yapılması halinde ise kişilerin uçuş saatinden en az 4 saat önce havalimanında bulunarak Vize İhlal Ofisine başvurması gerekiyor.

Geri dönüşten çıkış öncesinde vazgeçilmesi durumunda da kayıtlı olunan ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünün bilgilendirilmesi isteniyor.