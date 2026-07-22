HAVELSAN’dan KKTC’ye dijital deniz gözetleme sistemi

Önceki gün KKTC'nin Gazimağusa ilçesinde resmi törenle açılan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin ana yükleniciliğini HAVELSAN üstlendi. Doğu Akdeniz ve "Mavi Vatan" genelinde deniz güvenliğini ve durumsal farkındalığı en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen projeyle ilgili konuşan HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yerli dijital deniz gözetleme sisteminin yapay zeka desteğiyle güçlendirildiğini söyledi. Nacar, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'nin Gazimağusa ilçesine kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi hakkında basına açıklamalarda bulunan Nacar, sistemin radarlar, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı ve sahada kurulan kulelerle bütünleştirilen yerli yazılım sayesinde, yabancı gemi hareketleri, insan kaçakçılığı ve illegal operasyonların tespit edilebileceği entegre bir yapıya kavuşulduğunu n altını çizerek "Sistem mevcut sistemlerimizle entegre çalışabiliyor ve yapay zeka destekli analiz yeteneğiyle durumsal farkındalığı üst seviyelere çıkarıyor.

HAVELSAN'ın 2023'te Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetlerinde yabancı menşeli yazılımları yerlilerle değiştirdi ve sensörleri de yerli ürünlerle takviye etti.KKTC'ye kurulan sistem, daha fazla yerlilik oranıyla öncekilerden bir adım daha ileriye gitti. Bu sistem hem Türkiye hem de KKTC'nin "Mavi Vatan"daki gözü olacak. Bu sistem sayesinde burada olan biten, çok daha rahat tespit edilip görüntülenebilecek. Bu, bize daha fazla özgürce hareket etmeyi getirecek. Başkalarına bağımlı olmadan kendi sistemlerimizle durumsal farkındalığı denizde sağlayacak" diye konuştu. AA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör