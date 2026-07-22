İl başkanlığını soyarken basıldılar

İl başkanlığını soyarken basıldılar
MURATHAN YILDIRIM

CHP Ankara İl Başkanlığı, haftalardır Özel'in destekçilerinin işgali altındaydı. Özel yanlıları binadan eşyalarını çıkarırken yeni yönetime yakalandı. CHP İl Başkanı Fahri Yıldırım, yaşananlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Öte yandan Özel'in kararını açıklamasının ardından CHP yönetimi de harekete geçti. Genel merkeze dev bir Atatürk posteri asıldı. Posterin üzerinde ise Özel kanadına cevap niteliğinde, "Ne cumhuriyetinden ne partinden vazgeçmeyeceğiz" ifadesi yer aldı.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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