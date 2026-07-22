Mansur Yavaş Ankara'yı parsel parsel satıyor! 7 yılda 35 milyar TL'lik taşınmaz satıldı...
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yönetimi, başkentin geleceği olan en değerli arsa, dükkan ve konutları "parsel parsel" elden çıkarmaya devam ediyor. 23 Temmuz 2026’da düzenlenecek 1,3 milyar TL’lik yeni ihale ile birlikte, Yavaş’ın 7 yıllık görev süresindeki toplam gayrimenkul satışı 35 milyar TL’yi (750 milyon dolar) aşarak rekor seviyeye ulaştı. Etimesgut, Çankaya, Altındağ ve Mamak gibi gözde ilçelerdeki kamu mallarının hızla tasfiye edilmesine ve belediye iştiraklerinin de bu çarka dahil edilmesine rağmen başkentte devasa bütçelere yakışır somut bir hizmet sunulamaması, "Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı nerede, başkentin mülkleri buhar mı ediliyor?" tepkilerini tırmandırdı.
ABB, başkentin geleceği ve en değerli birikimleri olan arsa, dükkan ve konutları elden çıkarmaya hız kesmeden devam ediyor. Mansur Yavaş yönetiminin izlediği "gayrimenkul satarak bütçe oluşturma" politikası kamuoyunda büyük tepki çekerken, belediye kasasına giren milyarlara rağmen kentte gözle görülür bir hizmetin sunulamaması eleştirilerin odağında yer alıyor.
23 TEMMUZ'DA 1,3 MİLYARLIK YENİ İHALE!
ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, mülkiyeti belediyeye ait 11 değerli taşınmaz daha satışa çıkarıldı.
23 Temmuz 2026 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5'te bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek ihalede, toplam rayiç bedeli 1 milyar 288 milyon 990 bin TL'yi bulan mülkler vitrine konacak. Satış listesinin finansal yükünü ve aslan payını Etimesgut ilçesi (Eryaman, Şeker, Yukarıyurtçu) çekiyor.
SATIŞA ÇIKARILAN 11 TAŞINMAZIN DETAYLARI:
5 Adet Ticaret Alanı Arsa: Bütçenin en büyük kısmını oluşturan yüksek metrekareli ticari arsalar (Eryaman, Şeker, Yukarıyurtçu).
4 Adet Konut Alanı Arsa: Altındağ (Feridunçelik), Çankaya (Keklikpınarı) ve Etimesgut (Yukarıyurtçu).
1 Adet Ticari Mülk: Mamak Derbent'te 18.000.000 TL değerinde dükkan.
1 Adet Konut: Çankaya Kocatepe'de 4.500.000 TL değerinde mesken.
İhalenin Şampiyonu: İlandaki en yüksek bedelli gayrimenkul, Etimesgut Yukarıyurtçu'da yer alan ticari alan arsası oldu. Bu tek parsel için belirlenen muhammen bedel tam 306 milyon TL!
7 YILLIK KORKUNÇ BİLANÇO: SATIŞ GRAFİĞİ TAVAN YAPTI!
Mansur Yavaş'ın göreve geldiği günden bu yana uyguladığı gayrimenkul politikası, rakamlara vurulduğunda durumun vahameti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. 2019 yılında yalnızca 3 ihale ile başlayan süreç, 2026 yılına gelindiğinde toplam 110 ayrı ihaleye ulaşarak adeta bir "gayrimenkul tasfiyesine" dönüştü.
Yıllara Göre Satış Tırmanışı:
2019 – 2021: Yıllık ortalama 450 – 570 milyon TL bandında seyretti.
2022: Büyük kırılma yaşandı; satışlar 1,4 milyar TL'ye fırladı.
2023: Katlanarak 6,5 milyar TL seviyesine ulaştı.
2024: Rekor kırarak 11 milyar TL ile zirveyi gördü.
2025: Yüksek seyir korunarak 10 milyar TL barajında kaldı.
Toplam bilançoya bakıldığında, Mansur Yavaş döneminde satılan taşınmazların toplam değeri 35 milyar TL'yi (yaklaşık 750 milyon dolar) aşmış durumda. Başkentin geleceğini ipotek altına alan bu devasa kaynağın nerede kullanıldığı ise büyük bir soru işareti.