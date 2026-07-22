Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 7 yılda 35 milyar TL’lik taşınmaz satıldı...

ABB, başkentin geleceği ve en değerli birikimleri olan arsa, dükkan ve konutları elden çıkarmaya hız kesmeden devam ediyor. Mansur Yavaş yönetiminin izlediği "gayrimenkul satarak bütçe oluşturma" politikası kamuoyunda büyük tepki çekerken, belediye kasasına giren milyarlara rağmen kentte gözle görülür bir hizmetin sunulamaması eleştirilerin odağında yer alıyor.

23 TEMMUZ'DA 1,3 MİLYARLIK YENİ İHALE!

ABB Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan son duyuruya göre, mülkiyeti belediyeye ait 11 değerli taşınmaz daha satışa çıkarıldı.

23 Temmuz 2026 tarihinde Hipodrom Caddesi No: 5'te bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek ihalede, toplam rayiç bedeli 1 milyar 288 milyon 990 bin TL'yi bulan mülkler vitrine konacak. Satış listesinin finansal yükünü ve aslan payını Etimesgut ilçesi (Eryaman, Şeker, Yukarıyurtçu) çekiyor.