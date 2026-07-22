Meclis’te Terörsüz Türkiye mesaisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde çıkarılması öngörülen "çerçeve yasa" teklifi için siyasi partilerle görüşme turunun ilkini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.





DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Kurtulmuş daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile de bir araya geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör