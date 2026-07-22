Özgür Özel’e İzmir şoku! Cemil Tugay kararını açıkladı

CHP'nin kalesi" olarak nitelenen İzmir'de haziran ayında kritik bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay bir aydır kenti bağımsız olarak yönetiyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce Özgür Özel'in partisine katılacağını açıklamıştı.

Tugay, Özgür Özel tarafından kurulacak olan Yeni Parti'ye de katılmayacağını belirtti.