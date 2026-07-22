Özgür Özel'e İzmir şoku! Cemil Tugay kararını açıkladı
CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye katılmayacağını belirterek, bir süre bağımsız kalıp belediye çalışmalarına odaklanacaklarını söyledi.
CHP'nin kalesi" olarak nitelenen İzmir'de haziran ayında kritik bir gelişme yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini duyurdu. Tugay bir aydır kenti bağımsız olarak yönetiyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce Özgür Özel'in partisine katılacağını açıklamıştı.
Tugay, Özgür Özel tarafından kurulacak olan Yeni Parti'ye de katılmayacağını belirtti.
'BİR SÜRE BAĞIMSIZ KALACAĞIM'
Tugay, "Bir süre bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyiz" diye konuşu.
CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ
Tugay, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü 'kesin ihraç' talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.