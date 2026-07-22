Rüşvet paraları ilçe başkanına aktı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Aşkın Kaynar ve şoförü Serdar Tuna aracılığıyla çeşitli döviz bürolarında bozdurttuğu yüklü miktarda rüşvet parasının, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut'a gönderildiği ortaya çıktı.

Bulut gözaltına alınırken soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, 21,5 milyon liralık kamu zararı belgelendi. Öte yandan soruşturma sürecinde tutuklanan CHP Silivri Belediye Meclis Üyesi Aykut Batur, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edildi.

PEŞKEŞ ÇEKTİLER

Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre; Belediyeye ait tescil harici ve park alanı niteliğindeki kıymetli bir taşınmazın düşük bedelle satılması sonucu tam 21 milyon 522 bin 717 lira 40 kuruş tutarında kamu zararına yol açıldığı belirlendi. Ayrıca belediyeye personel alımı, işletme devir ve kiralama işlemleri, imar ve ruhsat verilmesi, mühürlerin usulsüz kaldırılması, kaçak yapılara göz yumulması ve belediye taşınmaz satış süreçlerinde organize şekilde usulsüzlük yapıldığı saptandı.

15 Haziran 2026'da tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, görevden uzaklaştırılmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör