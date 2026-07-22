Van Gölü yapay zeka ile korunacak

Sıfır Atık Vakfı, Van Valiliği, Bitlis Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Van ve Bitlis Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri iş birliğinde düzenlenen "Gelecek İçin Van Gölü Havzası Ortak Akıl Platformu / Van Gölü Havzası Sürdürülebilir Gelecek Çalıştayı" tamamlandı. İki gün süren tematik masa çalışmaları ve değerlendirme oturumlarının ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu ve UN Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonuyla gerçekleştirilen çalıştay; 1 havzada 2 şehir, 14 bakanlık, 40 genel müdürlük, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden toplam 325 katılımcıyı bir araya getirdi.

Çalıştay sonuç bildirgesinde havza yönetim modelinin kurulması yer aldı. Bağımsız bütçeli "Van Gölü Havzası Dijital Yönetim Merkezi Üst Kurulunun" faaliyete geçirilmesi ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planının hazırlanması tavsiye edildi.

EKOZEKA SİSTEMİ KURULACAK

Dijital dönüşüm kapsamında ise veri odaklı izleme için "EKOZEKA VAN" sisteminin kurulması ve havzanın dijital ikiz teknolojileriyle entegre biçimde takip edilmesi önerildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Van Kapalı Havzası Master Planı önümüzdeki yılların yol haritasını oluşturacak" derken, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise ortaya koydukları iradeyi BM COP31 Zirvesi'nde dünyaya "iyi uygulama örneği" olarak sunacaklarını belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör