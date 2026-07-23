17 yıl sonra hac müjdesi

2027 yılı hac kurası, Ankara'da noter huzurunda çekildi. Kura çekilişinden önce heyecanlı bekleyişini sürdüren hacı adaylarına konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Hac yolculuğu, önce gönülde başlar. Aslolan yüreğimizde hissettiğimiz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu için kura çekilişini gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez ön kayıt yaptıran 252 bin 708 kişi ile önceki yıllardan kaydı bulunup kayıt yenileme işlemini tamamlayan 1 milyon 625 bin 338 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 vatandaş kura heyecanı yaşadı.

17 YIL SONRA MÜJDE

Çekilişte ismi çıkanlar sevinç gözyaşları döktü. Bu yıl Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için 84 bin 942 kişilik kontenjan tahsis edildi. Kurada ismi çıkan Mehmet Bal, "Çıktı, Allah'ıma çok şükürler olsun çıktı. Çok şükürler olsun 17 sene sonra. 2011'den beri bekliyoruz. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte gideceğiz nasip olursa. Anlatılmaz, yaşanır. Çok güzel bir duygu" dedi. Hacı adaylarından Birgül Bal ise bugüne kadar kura çekimine hiç katılmadıklarını belirterek, "Bugün buraya gelmemizin bir hayrı varmış. Bu zamana kadar hiç gelmemiştik. Çağırıldık, geldik" dedi. Ardından çocuklarını görüntülü arayan Bal, yaşadığı heyecanı paylaştı. Hem hocası hem de arkadaşı olan Sevda Artuç'un isminin hac kurasında çıktığını fark eden Meryem Çınar, müjdeli haberi telefonla arayarak verdi.

EŞİYLE GİDECEK

Yaklaşık 16 yıldır hac kurasında isimlerinin çıkmasını bekleyen bir çift ise, kutsal topraklara gitmeye hak kazanmanın sevincini yaşadı. Hacı adayı, "16 sene oldu. Çok mutluyum. Hanımım çok bekledi. Hanımımla birlikte gideceğiz. Torunlarımla geldim. Çok şükür, Allah herkese nasip etsin" dedi. Kura sonuçları 22 Temmuz saat 20.00'den itibaren e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör