22 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 22 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 128 şüpheliden 51'i tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat halinde oldukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.
Şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat halinde oldukları, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Ele geçirilen delillerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi.