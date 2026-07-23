AB'den Google'a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmederek iki ayrı ceza kararı aldı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google'ın kendi hizmetlerini arama motorunda (Google Search) öne çıkarması nedeniyle 460 milyon avro, Google Play'de uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif satın alma kanallarına yönlendirmesini kısıtlaması nedeniyle ise 430 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Toplam ceza miktarının 890 milyon avro olduğu kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon avro para cezası verdi.
ARAMA SONUÇLARINDA MANİPÜLASYON!
Yapılan incelemeler sonucunda, Google'ın arama sonuçlarında alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kendi hizmetlerine, üçüncü taraf hizmetlere kıyasla daha ayrıcalıklı davrandığı tespit edildi.
Şirketin kendi hizmetlerini sayfanın üst kısmında veya gelişmiş görsellerle daha görünür kıldığı, benzer üçüncü taraf hizmetlerin ise aynı görünürlüğe sahip olmadığı vurgulandı.
Google Play mağazasındaki ihlale ilişkin ise uygulama geliştiricilerin kullanıcıları daha ucuz veya alternatif teklifler hakkında ücretsiz bir şekilde bilgilendirmesinin ve bu kanallara yönlendirmesinin şirket tarafından engellendiği ifade edildi.