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  • AB'den Google'a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

AB'den Google'a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğine hükmederek iki ayrı ceza kararı aldı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Google'ın kendi hizmetlerini arama motorunda (Google Search) öne çıkarması nedeniyle 460 milyon avro, Google Play'de uygulama geliştiricilerin tüketicileri alternatif satın alma kanallarına yönlendirmesini kısıtlaması nedeniyle ise 430 milyon avro para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Toplam ceza miktarının 890 milyon avro olduğu kaydedildi.

AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu
DHA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'ın Dijital Piyasalar Yasası'nı iki farklı alanda ihlal ettiğini belirlemesinin ardından şirkete toplam 890 milyon avro para cezası verdi.

AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

ARAMA SONUÇLARINDA MANİPÜLASYON!

Yapılan incelemeler sonucunda, Google'ın arama sonuçlarında alışveriş, otel, ulaşım ve spor gibi kendi hizmetlerine, üçüncü taraf hizmetlere kıyasla daha ayrıcalıklı davrandığı tespit edildi.

AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

Şirketin kendi hizmetlerini sayfanın üst kısmında veya gelişmiş görsellerle daha görünür kıldığı, benzer üçüncü taraf hizmetlerin ise aynı görünürlüğe sahip olmadığı vurgulandı.

Google Play mağazasındaki ihlale ilişkin ise uygulama geliştiricilerin kullanıcıları daha ucuz veya alternatif teklifler hakkında ücretsiz bir şekilde bilgilendirmesinin ve bu kanallara yönlendirmesinin şirket tarafından engellendiği ifade edildi.

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AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

İHLALLERİ GİDERMESİ İÇİN 60 GÜN SÜRE VERİLDİ

Şirketin Komisyon kararlarına uyması için 60 gün süresi bulunduğu, aksi takdirde dünya çapındaki toplam cirosunun yüzde 5'ine varan periyodik para cezalarıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

Öte yandan açıklamada, Google'ın uyum sağlamak adına arama sonuçlarında ve yönlendirme şartlarında bazı değişiklikleri test etmeye başladığı, Komisyon'un bu süreci izlemeye devam edeceği aktarıldı.

AB’den Google’a 890 milyon avroluk dev ceza! Arama sonuçları manipülasyonu tek tek ortaya kondu

Kararda uygulanan cezaların, ihlalin ciddiyeti ve süresi dikkate alınarak hesaplandığı, Google'ın alınan bu kararları temyize götürme hakkının bulunduğu da hatırlatıldı.

#GOOGLE

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