Aileler tarlada çocuklar oyunda

Tarım sezonunun başlaması ile birlikte binlerce mevsimlik işçi aileleriyle birlikte Konya Ovası'na geldi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen mevsimlik işçiler, pancar tarlalarında çapalama işleri yapıyor, sıcağın altında çalışarak alın teri döküyor. Çocuklar ise ya tarlalarla çalışarak ailelerine yardım ediyor ya da kendi oyunlarını kurarak vakit geçiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tam bu noktada devreye girerek gurbette çalışan aileleri bir an olsun yalnız bırakmıyor. Konya İl Müdürü Arif Topal ve birçok personelin katılımıyla 'Bereketin izinde ailenin yanında' projesi ile mevsimlik tarım işçisi ailelere yönelik sosyal destek etkinliği düzenledi.

Ekipler, aileleri ziyaret ederek onların talep ve isteklerini dinledi. Sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte sağlık taramasından kişisel bakıma, hijyen eğitiminden atölye çalışmalarına, çocuklarla oyunlara kadar birçok aktivite gerçekleştirildi. Ekipler çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları mutlu etti. İl Müdürü Topal, ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "Çocuklarımızın ve ailelerimizin sosyal refahını artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürüleceğiz. Her zaman onların yanındayız" dedi.

DEVLETİMİZ YANIMIZDA

Devletin yaptığı çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten tarım işçileri, "Sağ olsunlar ekipler geldi, tıraşımızı yaptılar. Çocuklarımız için de oyunlar, açık hava sineması gibi etkinlikler düzenliyorlar. Devletimiz her zaman yanımızda, yetkililere teşekkür ederiz" dediler.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör