Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kabul etti.

Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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