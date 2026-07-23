Çankaya soruşturması CHP’li Eyüpsultan Belediyesi’ne sıçradı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ile Benan Esengül yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.