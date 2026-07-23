Minik kahraman misafiri oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cake Not Hate (Nefret Etme, Kek Yap)" kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i, kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmede, Joshua'nın ailesi de yer aldı. İngiltere'de Ekim 2025'te Peterborough'daki bir camiye giren aşırı sağcı Alexander Hooper, cemaate ve polise saldırmıştı. Olayın ardından cami yakınlarında oturan Dan Harris ve 12 yaşındaki otizmli oğlu Joshua, camiye destek için kek yaparak dağıtmıştı.

Çok sayıda tehdit mesajı alan aile, bu durum karşısında daha fazla camiyi ziyaret etme kararı vermişlerdi. Baba-oğulun İslamofobi karşıtı "Nefret etme, kek yap" kampanyası farklı ülkelerde de yürütülmüş, İngiltere'de ise 100'ün üzerinde cami ziyareti yapılmıştı.

Joshua ile babası bu etkinliği İstanbul'a da taşıdı. Harris ailesi, üzerinde "Cake Not Hate" (Nefret etme, kek yap) yazılı çantasıyla camilerdeki vatandaşlara ve turistlere, yaptığı kekleri ikram etti. Joshua'ya ilgi gösteren bazı vatandaşlar, kendisiyle fotoğraf çektirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör