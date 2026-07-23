Okul saldırılarına karşı ruh sağlığında risk taraması
TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonunda sunum yapan çeşitli bakanlık temsilcileri, çocukları ve gençleri olası risklerden koruyacak devrim niteliğindeki yeni uygulamaları açıkladı. Buna göre sahaya inecek aile rehberlerinden dijital detoks kamplarına, e-Devlet entegrasyonlu risk tespitinden okullardaki psikolojik taramalara kadar birçok yeni önlem devreye girecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmasıyla her ailenin bir rehberi olacak. Aile rehberi tıpkı aile hekimi gibi o ailenin her sorunuyla ilgilenecek. Gençlerin dijitalleşmeden uzaklaşmasını sağlayacak "dijital detoks kampları yaygınlaştırılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nin çalışmasıyla tüm gençler e-devlet üzerinden gençlik merkezlerine doğal üyesi sayılacak. Geliştirilen dijital veri entegrasyonu sayesinde okula devamsızlık yapan, tek ebeveynli olan, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan risk grubundaki çocuklar anında tespit edilecek. 4 bine yakın gençlik çalışanı muhtarlar, din görevlileri ve aile hekimleriyle koordineli olarak sahaya inip hane ziyaretleri gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasıyla 10-18 yaş grubundaki davranışsal risk taraması uygulanacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda uygulanacak kısa anketlerle çocuklar tanı konulmadan değerlendirilecek. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak. Taramalarda değerlendirilen risk alanları, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Çocukta yüksek risk tespit edilirse çocuk ve ergen psikiyatrisine sevk edilecek. Çocukların randevusu da Sağlık tarafından alınarak bir gecikmeye mahal verilmeyecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmasıyla her ailenin bir rehberi olacak. Aile rehberi tıpkı aile hekimi gibi o ailenin her sorunuyla ilgilenecek. Gençlerin dijitalleşmeden uzaklaşmasını sağlayacak "dijital detoks kampları yaygınlaştırılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nin çalışmasıyla tüm gençler e-devlet üzerinden gençlik merkezlerine doğal üyesi sayılacak. Geliştirilen dijital veri entegrasyonu sayesinde okula devamsızlık yapan, tek ebeveynli olan, ne eğitimde ne de istihdamda yer alan risk grubundaki çocuklar anında tespit edilecek. 4 bine yakın gençlik çalışanı muhtarlar, din görevlileri ve aile hekimleriyle koordineli olarak sahaya inip hane ziyaretleri gerçekleştirecek.
Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasıyla 10-18 yaş grubundaki davranışsal risk taraması uygulanacak. 4, 7, 9 ve 11. sınıflarda uygulanacak kısa anketlerle çocuklar tanı konulmadan değerlendirilecek. Risk düzeyine göre sağlıklı hayat merkezi, aile hekimi veya hastaneye yönlendirme yapılacak. Taramalarda değerlendirilen risk alanları, genel ruh sağlığı, öfke kontrolü ve dürtüsel davranışlar sorgulanacak. Çocukta yüksek risk tespit edilirse çocuk ve ergen psikiyatrisine sevk edilecek. Çocukların randevusu da Sağlık tarafından alınarak bir gecikmeye mahal verilmeyecek.
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