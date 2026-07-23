Son dakika: İzmit Belediyesi’ne operasyonda yeni gelişme… Adliyeye sevk edildiler

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kocaeli İzmit Belediyesi'ne yönelik yapılan "Yolsuzluk" soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırmak" suçlamaları yöneltilen, operasyonda gözaltına alınan ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturması kapsamında gizli tanıkların beyanları doğrultusunda bazı ihalelerin incelemeye alındığı ortaya çıkmıştı. 30 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmayla ilgili; İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen ihalelerde, kazanan firmalar ile teklif veren firmaların sahiplerinin, belediye yetkilileriyle akrabalık ilişkilerinin bulunduğu belirtilmiş, İzmit Belediye Başkanı'nın eşinin ise ihale süreçleri, personel alımları ve kadro belirlemelerinde doğrudan bağlantısı olduğu öne sürülmüştü.