SON DAKİKA... MSB’den Eurofighter açıklaması: Ağustos ayında uçuş eğitimlerinin başlanması planlanmakta

SON DAKİKA... MSB'den yapılan haftalık basın toplantısında Eurofighter Typhoon Tedarik Süreci'ne ilişkin bilgilendirme yapıldı. Açıklamada "Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık'a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık'a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

MSB'den yapılan açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı:

Son bir hafta içerisinde, 6 PKK'lı terörist teslim oldu.

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 466 kişi yakalandı, 946 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 485 oldu, engellenen kişi sayısı da 42 bin 776'ya ulaştı.

(Hava Harp Okulu'ndaki öğrenci vefatına ilişkin) Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in vefatı ile ilgili derhal başlatılan idari ve adli tahkikat büyük bir hassasiyetle sürdürülmektedir. Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır.