TBMM Başkanı Kurtulmuş, Erzurum Kongresi’nin 107’nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kurtulmuş, NSosyal'deki hesabından Erzurum Kongresi'nin 107'nci yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milli Mücadelemizin ve istiklal davamızın en önemli kilometre taşlarından biri olan Erzurum Kongresi, milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da yakılan milli irade meşalesi, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin bağımsızlık azmini ve hür yaşama kararlılığını dünyaya ilan etmiştir.

Cumhuriyetimizin ikinci asrında da devraldığımız bu kutlu mirası aynı inanç ve kararlılıkla yaşatarak ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımayı sürdüreceğiz. Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi şükranla yad ediyorum."