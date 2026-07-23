Tijen Mergen’e tokat gibi cevap: Vesayetçi zihniyetin artık Türkiye’de karşılığı yok

Boğaziçi Üniversitesi'nin Mezuniyet Töreni'nin ardından yaptığı paylaşımla Müslüman öğrencileri ve ailelerini hedef alan eski mezunlardan Tijen Mergen'e tepkiler dinmiyor. Mergen'in, çarşaflı ve takkeli aileleri hedef alarak "çağdaş portre görmek isterdim" ifadelerini kullanması, toplumun her kesiminden büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, "farkındalık" kılıfı ardına saklanarak Müslüman aileleri aşağılayan bu hazımsız yaklaşıma karşı adeta tek yürek oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlatlarının mezuniyet sevincini paylaşan anneleri, aileleri hedef almak çağdaşlık değil, apaçık bir ayrımcılıktır. Kılık kıyafet üzerinden insanları aşağılayan, milletimizin değerlerine tepeden bakan ve toplumun bir kesimini küçümseyen bu eski vesayetçi zihniyetin Türkiye'de artık hiçbir karşılığı yoktur.Kimsenin inancı, kimliği, kıyafeti ya da yaşam tarzı nedeniyle küçümsenmesine, hedef gösterilmesine ve ötekileştirilmesine sessiz kalmayacağız. Milletimizi ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya ve birbirine düşürmeye çalışanlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"AYRIMCI BİR ANLAYIŞ"

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) da X/Twitter hesabından kadınları kıyafetleri üzerinden "çağdaş", "makbul" veya "ait" diye sınıflandıran anlayışın ayrımcı bir anlayış olduğunu belirterek "Bir toplumun çağdaşlığı, herkesin aynı görünmesiyle değil; farklı inançlara, tercihlere ve yaşam tarzlarına sahip insanların eşit hak ve onurla bir arada yaşayabilmesiyle ölçülür. Bir kadının başını örtmesi veya örtmemesi; aklının, emeğinin, liyakatinin, başarısının ya da özgürlüğünün ölçüsü değildir. Kapsayıcılık, yalnızca bize benzeyenleri kabul etmek değil; bizden farklı olanın eşit varlığını da savunmaktır. Haklar görünüşe göre dağıtılmaz. Onur kıyafetle ölçülmez. Kamuya açık her alan, ayrımcılığa kapalı olmalıdır" açıklamasında bulundu.

KUTUPLAŞTIRIYOR

BÜMED Öğrenci Ekibi'nden bir kullanıcı, "Bu tarz genellemeler bizi ileri götürmek yerine kutuplaştırıyor"dedi.

Boğaziçi mezunu başka bir kullanıcı ise "Çağdaşlık insanların nasıl giyindiğiyle değil; düşünce özgürlüğü, bilime verilen değer ve birbirine duyulan saygıyla ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

Bir başka yorumda ise "Ne mutlu ki bu anlayış yeni neslin süzgecinden geçemiyor." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör