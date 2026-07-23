Ünlü Ahbapçılar için ifade zamanı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Ahbaplar Suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Deprem zamanı 7 milyarın üzerinde bağış toplanma zamanında AHBAP Derneğine destek veren, devlet kuruluşlarına itibar suikastı yapan, AHBAP'a milyonların akması için açıklamalarda bulunan isimlerin ifadelerine başvurulacak. İlk olarak spikerler Ece Üner ve Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'in ifadelerine başvurulmasına karar verildi. Dün ifade veren Serter, Üner ve Özoğuz derneğe tek bir kuruş dahi yatırmadıklarını itiraf ederek suçu üzerlerinden atmaya çalıştı. Üç ünlü isim, köşeye sıkışınca "kandırıldık" masalına sığındı. Ece Üner, birlik mesajı verdiğini iddia edip, "Eğer yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum" diyerek faturayı Haluk Levent'e kesti. Öykü Serter ise "Bu tarz topluluklara itibar etmem. Ahbap Derneğine para yatırmadım" diyerek kenara çekildi. Gökhan Özoğuz da "Derneğe yardımda bulunulmaması yönünde iradem olmuştur. Büyük hayal kırıklığına uğradım" ifadesini kullandı.

SPİKER ECE ÜNER: Ece Üner canlı yayında Ahbap'a yönelik eleştirilere karşı çıkarak, Haluk Levent'in "850 milyon liranın hesabını tek tek açıklayacağım" sözleri üzerine, "Neden böyle bir hesap vermek zorunda kalsın? Ahbap da bizim, AFAD da bizim." ifadelerini kullanmıştı.

SPİKER FATİH PORTAKAL: Deprem döneminde izleyicilere, "Sevgili Haluk Levent, sana ne kadar gönderiyorlarsa al arkadaşım. AFAD'a ya da başka bir kuruma giden paranın nereye harcandığını bilmiyorum." diyerek bağışların Ahbap'a yapılmasını savundu. Aynı zamanda Oğuzhan Uğur ile ortak bağış yayını yapmıştı.

AVUKAT FEYZA ALTUN: Sosyal medya hesabından Ahbap'ın yardım faaliyetlerini destekleyen ve bağış çağrılarını paylaşan isimler arasında yer almıştı. Altun, "Haluk Levent ve Ahbap'a tüm devlet kurumlarına güvendiğimden daha fazla güveniyorum" şeklinde skandal bir paylaşım yapmıştı.

ŞARKICI GÖKHAN ÖZOĞUZ: Deprem zamanı paylaştığı videoda "Hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum" diyerek devlet kurumlarını aşağılamış, bağışların Ahbap'a akması için seferber olmuştu.

O dönem Özgür Demirtaş ise sosyal medya hesabından vatandaşlara "Lütfen AHBAP'a destek olun." çağrısında bulunarak yardım kampanyasına destek istemişti.

"Devlet yoktu ama halk vardı, sivil toplum örgütleri, Haluk Levent ve Ahbap ve binlerce isimsiz kahraman, kumbarasını gönderen çocuktan sahibin başında bir dilim ekmekle bekleyen köpeğe kadar güzel bir ulus var." paylaşımında bulunan Pelin Batu ise pişmanlığını dile getirmişti.

BAŞROLDE ALTAYLI VAR

GAZETECI FATİH ALTAYLI:

"AHBAP'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" dedi.

Levent'i "ikon" haline getiren koronun etkili isimlerinden Fatih Altaylı, operasyon sonrası Levent için, "Kumar bağımlısı olduğunu biliyorduk" diyerek önceki sözlerini unuttu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör