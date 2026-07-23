"Üreten Sağlık" anlayışı hayata geçiyor! Bakan Memişoğlu duyurdu: 'Benim de fikrim var' diyen herkesi bekliyoruz

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ile Türkiye'nin en önemli biyoteknoloji üslerinden biri olan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ni (İBG) ziyaret etti. İBG'deki araştırmacılarla bir araya gelen Memişoğlu, Türk sağlık sisteminde tarihi bir dönüşümünün sinyalini verdi.

"HİZMET SUNUMUNDAKİ BAŞARIYI ÜRETİMLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Türkiye'nin sağlık alanında güçlü bir altyapıya ve yetkin insan kaynağına sahip olduğunun altını çizen Bakan Memişoğlu, sistemin mevcut yapısını şu sözlerle değerlendirdi:

"Türkiye, sağlıkta bugüne kadar üretimden çok hizmet odaklı çalıştı. Sizler ve bizler ilk defa 'Üreten Sağlık' dediğimiz anlayışı hayata geçiriyoruz. Bu merkezleri sadece bilim yapmak için değil; dünyada yeni bir şey söylemek, yeni bir şey üretebilmek için bilginin işlendiği odak noktaları olarak görüyoruz."

"EKONOMİK KAYGI DUYMAYACAKSINIZ"

Araştırmacıların pazarlama, finans veya ticari süreçlerle vakit kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bilim insanı çalışırken ekonomik kaygı duymayacak. Sizin işiniz laboratuvarda üretmek. O ekosistemi kurmak, gerekirse sanayiciyi ve yatırımcıyı bulup ürettiğinizi sanayiye aktarmak bizim görevimiz." dedi.

PROJESİ OLANA ÇAĞRI: "ÜRETEN SAĞLIK PORTALI" YAYINDA

Araştırmacılar ile sanayici ve fon sağlayıcıları tek çatı altında toplamak amacıyla Üreten Sağlık Portalı'nın (uretensaglik.gov.tr) erişime açıldığını duyuran Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşlara ve araştırmacılara şu çağrıyı yaptı:

"Aklında güzel bir fikir, 'Sağlığa değer katar' dediğin bir projen mi var? Üreten ve yenilikçi Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nda senin de imzan olsun istiyoruz. 'Benim de bir fikrim var!' diyen herkesi platformumuza bekliyoruz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör