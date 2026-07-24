Ahbap korosundan 6 isim daha ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Ahbap suç örgütü' soruşturması kapsamında gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses ile komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan'ın ifadelerine başvurulması üzerine savcılığa davet edildi. Ahbap korosu olarak bilinen bu isimler deprem döneminde kamu kurumlarını itibarsızlaştırılma propagandası yaparak Ahbap'ı yüceltip milyarlarca liranın kumar bağımlısı Haluk Levent'in başkanlık yaptığı Ahbap'a akmasını sağlamıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı "Ahbap'ın topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent'ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor" demişti. Levent'i "ikon" haline getiren koronun etkili isimlerinden Fatih Altaylı, operasyon sonrası adeta günah çıkartarak Levent için, "Kumar bağımlısı olduğunu biliyorduk" diyerek sıyrılmaya çalışmıştı. Oyuncu Hazal Kaya'nın, afet günlerinde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Yardımlarınız çok önemli, Ahbap'a desteklerini bekliyoruz. Biz de Babala TV'deyiz çalışıyoruz" diyerek bağışların Ahbap'a akması için rol oynamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör