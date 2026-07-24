Akdeniz’de 29 nehre atık bariyeri

Antalya Valiliği, Sıfır Atık Vakfı ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi iş birliğinde, tarihi Phaselis Güney Limanı'nda deniz ekosistemlerinin korunması ve denizlerdeki atık kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'Geleceğe İz Bırak-Plastiksiz Temmuz Buluşması' gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, beraberindeki heyetle Phaselis Güney Limanı'nda yürütülen deniz temizliği çalışmalarını inceledi. Son haftalarda Antalya kıyılarına vuran plastik atıklara değinen Vali Şahin, "Nereden geldiklerini inceledik. İlk bulgular, Türkiye'nin Akdeniz'e kıyısı olan şehirlerinden ve başka ülkelerden gelen plastikleri işaret ediyor. Yapılan ilk incelemelerde yabancı dillerde yazılar olan plastiklerle de karşılaştık. Bu şu gerçeği gösteriyor; Akdeniz aslında büyük bir havuz ve bir yerdeki kirlilik başka bir yeri de etkiliyor" diye konuştu.

Sorunun sadece Antalya'nın değil, tüm Akdeniz havzasının ortak problemi olduğuna dikkati çeken Vali Şahin, kısa vadede somut tedbirler almaya odaklandıklarını söyledi. Vali Şahin, "Antalya'da 29 nehir var ve bu nehirlerden belli başlı kirliliklerin ve plastiklerin, denize ve denizden de kıyılarımıza ulaştığını biliyoruz. Dolayısıyla bunları engellemek için inisiyatifimizin çerçevesinde bariyer uygulamasını yaygınlaştırma arayışı içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çalışmalar yapıyor. Bizler de sponsorlarımız ve destekçi firmalarımızın katkılarıyla 29 nehrin tamamının ağızlarına bariyerler koyacağız. İlk etapta bazı nehirlerimizde bu uygulamayı başlattık ve devam edeceğiz" dedi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da "Önümüzdeki günlerde Antalya Valiliğimiz ve 14 bakanlığımızın temsilcileriyle beraber Antalya'da plastik kirliliğiyle alakalı bir toplantı düzenleyeceğiz. Herkes haftalık 5 gram mikroplastiğe maruz kalıyor ve istemeden de olsa biz bedenlerimize mikroplastiği alıyoruz. Bu hem ülke ekonomimize hem de vatandaşımızın sağlığına ve bireysel ekonomimize zarar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör