Bahçeli'den 'Lozan' mesajı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşmasının yıl dönümünde mesaj yayımladı.

Bahçeli’den ’Lozan’ mesajı!
DHA

Bahçeli, MHP'nin sanal medya hesabından paylaşılan mesajında, "Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın milli mücadeleyle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir" denildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#DEVLET BAHÇELİ #LOZAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý