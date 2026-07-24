Bakan Gürlek’ten ’Ahbap’ açıklaması: Haluk Levent hayır paralarını bahiste kullandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında canlı yayın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve kamuoyunda "AHBAP Soruşturması" olarak bilinen dosyadaki son duruma dair ayrıntıları paylaştı.

Bakan Gürlek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Ahbap soruşturması Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınması ile başladı. Şile Belediyesi soruşturması sonrası MASAK raporu hazırlandı.

Haluk Levent kaçma girişimindeydi ve panikle yurt dışına çıkmak için harekete geçti.

Ahbap soruşturması genişleyebilir. İnanılmaz borç senetleri var. Vatandaşın hayır paralarının kumar ve bahis için kullanılması suçtur.

Çok büyük bir organizasyon var burada. Haluk Levent'in 41 şirketi var. Aktarılan paralar, taşınmaz devirleri var. Birçok vatandaşımız Haluk Levent'ten şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor. Vatandaşlarımızı tweetlerle yönlendirenlerin ifadeleri alınıyor.

Deprem döneminde toplanan 245 milyon doları Haluk Levent şahsi hesabına aktardı.

Yasal bahis sitelerinde 990 milyon TL oynadığı tespit edilmiştir.

Ancak burada asıl kritik ve suç teşkil eden husus, bu paraların Haluk Levent'in şahsi hesabına aktarılmasıdır.

MASAK raporlarında ve kendisinin ikrarında da görüldüğü üzere; Haluk Levent kumar ve bahis sarmalına düştüğünü, bu borçlar nedeniyle dernekten para aldığını kabul etmiştir.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör