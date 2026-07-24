Bakan Kurum AHBAP soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu: Kendi kampanyalarını devlete rakip kıldılar

Malatya'da 500 bin sosyal konut projesi kapsamında önemli bir eşik daha aşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törende, hak sahipliği kesinleşen 8 bin 442 sosyal konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, sosyal konut projelerinin sadece vatandaşları güvenli yuvalarına kavuşturmayacağını, aynı zamanda artan konut arzıyla Malatya'daki kira fiyatlarını da düşüreceğini söyledi.

TOKİ Genel Müdürü Mustafa Levent Sungur ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinin deprem bölgesinden başlayarak hızla devam ettiğini belirtti. Sungur, Malatya merkezde hak sahipliği kesinleşen 8 bin 442 vatandaşın konutlarının kura ile belirlendiğini ve teslim sürecinin başladığını ifade etti.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da 6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden biri olan Malatya'da devletin yürüttüğü çalışmaların "tarihin en büyük imar ve inşa seferberliği" olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle 8 bin 442 hak sahibi yeni konutlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.