Bakanlar Tekin ve Çiftçi, Aziziye Belediyesi toplu açılış törenine katıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aziziye Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çiftçi, Erzurum'da ki valilik yaptığı dönemde sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin gerçekleştirdiği çalışmalardan bahsetti.

"ERZURUM, BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA BU İŞİ EN EVVELA BİTİREN İL OLDU"

Çiftçi, şunları söyledi: "2025 yılının mart ayı içerisinde Türkiye'deki 51 İl Özel İdaresinin geçerli olduğu illerde bu çalışmalar başladığında, biz Erzurum'da da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmayı başlattık. Erken başladık. Erken başlamamızın sonucunu da aldık. Biz ekim ayının sonu veya kasım ayının 6'sı gibi Erzurum'daki bütün sahipsiz sokak hayvanlarını topladık. Hepsini barınaklara aldık. Bunda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Başkanımızın da büyük katkıları oldu. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Erzurum'daki hayvan barınağının kapasitesi ilk başladığımızda 150'ydi. Başkanımız onu daha sonradan 300'e, 500'e çıkardı. 1000'e ve 1500'e çıkardı. Böylece elimizi rahatlattı. İlçelerimizde topladığımız hayvanları Erzurum Büyükşehir Belediyesinin barınağını aldık. Daha sonradan doğal yaşam alanı da hayata geçti. Bunun yanında Pasin Ovası Belediyeler Birliği'nin bir hayvan barınağı vardı. Oltu Belediyemiz daha sonra barınaklarını yaptılar. Horasan Belediyesininki devam ediyor. Bugün Aziziye Belediyesi de hayvan barınağını devreye aldı. Bu güzel çalışmaların neticesinde Erzurum, büyükşehirler arasında bu işi en evvela bitiren il oldu. Kasım ayı itibariyle sahipsiz sokak hayvanı sorununa Erzurum'da son vermiş olduk."

Erzurum'da çok güzel zamanlar geçirdiğini kaydeden Çiftçi, "Ben Erzurum'a geldiğimden beri kendimi hiç yabancı hisseetmedim. Sanki kendimi memleketim Konya'da görev yapıyor gibi gördüm. Burada dadaşlarla da bu manada herhangi bir kan ve doku uyuşmazlığımız olmadı. İki buçuk sene ne zaman geldi ne zaman geçti, Erzurum'a doyamadan buradan ayrılmış olduk." dedi.

Erzurum'un kadim tarihe sahip bir şehir olduğunu da dile getiren Çiftçi, valilik yaptığı dönemde tarihi alanlarda gerçekleştirlen kamu çalışmalarını da anlattı.

Çiftçi, açılışı yapılacak eserlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Tekin ve beraberindekiler, yapılan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleştirdi. Törene, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör