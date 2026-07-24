Başkan Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "86 yıllık hicran bitti, ebediyete kadar ezan sesleriyle süslenecek" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Ayasofya mesajı: Ayasofya’nın dirilişi mübarek olsun…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıllık aranın ardından yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun…

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