CHP’deki istifa dalgasına meclis üyeleri de katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel liderliğindeki yönetimsel ayrışma, parti içi tartışmalar ve yeni parti kurulması söylemleri üzerine Şile Belediye Meclis Üyesi Turan İnanır ile İBB ve Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Yakup Fındık görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

'CHP'DE SİYASET YAPMANIN ŞİLE'MİZE BİR KATKI SUNMAYACAĞINI GÖRDÜM'

CHP Şile Belediye Meclis Üyesi Turan İnanır, "Seçildiğim günden bu yana tek gayem Şile'ye hizmet etmek ve memleketimizin sorunlarına çözüm olmak oldu. Son dönemde yaşanan siyasi süreç, bağlı bulunduğum CHP'de siyaset yapmanın Şile'mize bir katkı sunmayacağını gösterdi. Bu nedenle, tamamen Şile'ye daha iyi hizmet edebilmek adına partimden ayrılma kararı verdim. Siyasetteki varlık sebebim Şile'dir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da güzel ilçemiz için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğim." Diyerek ayrılık kararını açıkladı.

CHP İBB ve Ümraniye Belediye Meclis Üyesi Yakup Fındık ise, "Milletimize hizmet etmeyi her zaman makamların ve unvanların üzerinde gördüm. Son dönemde CHP'de yaşanan gelişmeler, parti içindeki genel başkanlık tartışmaları ve ortaya çıkan yönetim anlayışı konusunda derin bir değerlendirme yapmama vesile olmuştur. Geldiğimiz noktada, ilkelerim ve vicdani kanaatim doğrultusunda, mevcut siyasi yolculuğumu CHP ve yeni kurulması planlanan oluşumun çatısı altında sürdüremeyeceğim için CHP'den istifa etme kararı aldım. Bu karar; kişilere karşı değil, tamamen kendi siyasi anlayışım ve sorumluluk duygumun bir sonucudur." İfadeleriyle istifasını duyurdu.