CHP'li başkan Hürriyet ve 19 kişi tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları yöneltilen, İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet'in aralarında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan şüphelilerden 21'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Hürriyet ile Murat Hürriyet, Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksel Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Gökhan Ercan, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral tutuklandı. 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
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