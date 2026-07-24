Diyarbakır'da yasa dışı kenevir operasyonu: 10 şüpheliden 7'si tutuklandı!
Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 zehir taciri yakalandı, 7’si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 zehir taciri yakalandı, 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
387 BİN 882 KÖK KENEVİR VE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
41 operasyonel tim ve 310 personelin katılımıyla, Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi.
"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.