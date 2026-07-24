Diyarbakır’da yasa dışı kenevir operasyonu: 10 şüpheliden 7’si tutuklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Eğil, Kulp ve Çermik Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Sur, Yenişehir, Çermik, Kulp ve Eğil ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 9,1 ton toz esrar elde edilebilecek 387 bin 882 kök kenevir ve skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 zehir taciri yakalandı, 7'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.