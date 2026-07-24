Gemi saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Türk bayraklı "Mv Reyhan Sarı" adlı kuru yük gemisi, 21 Temmuz gecesi Rusya'nın Taman Limanı'ndan aldığı kömür yükünü Trabzon'a getirmek üzere seyir halindeyken Novorossiyk açıklarında saldırıya uğradı. Kamikaze dronela düzenlenen saldırı hasara neden olurken, makine dairesinde görev yapan Savaş Çakar (54) hayatını kaybetti. Yaralanan 2 mürettebat, Sahil Güvenlik helikopteriyle Samsun'a ulaştırıldı. Gemi dün sabah Trabzon Limanı'na ulaştı. Gemide önce bomba uzman ekiplerince patlayıcı taraması yapıldı. Ardından saldırıda hayatını kaybeden Savaş Çakar'ın cenazesi demir yığınlarının altından çıkartıldı. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların ardından Çakar'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

Savaş Çakar'ın kardeşi Sabah Gazetesi Kocaeli Muhabiri Abbas Çakar, ağabeyini kaybetmenin acısını yaşadı. Trabzon'a giden Abbas Çakar, "Yaklaşık 30 yıldır gemilerde çalışıyordu. Bu firmada ise kısa süre önce göreve başlamıştı. En son 5 gün önce telefonda görüştük. Rusya'dan yük aldıklarını ve Trabzon'a geleceklerini söylemişti. Saldırının ardından firmaya ulaşıp abimin durumunu sordum. Bana önce 'ağır yaralı' olduğunu söylediler. Daha sonra hayatını kaybettiğini öğrendik. Abimin biri otizmli iki çocuğu var. Yeğenlerim yetim kaldı. Acımız çok büyük" dedi. Bu arada saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Geminin hedef alındığı anlar kameraya yansıdı.

ARKADAŞIMIZ ÇAKAR'IN ACI GÜNÜ

Saldırıda ölen ağabeyinin cenazesini teslim almaya gelen Sabah gazetesi muhabiri Abbas Çakar, "Acımız çok büyük. 2 yeğenim yetim kaldı" dedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör